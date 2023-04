Improbable : Diar DeRozan, 10 ans et fille d’une star de la NBA, aide son père à gagner… grâce à ses hurlements incessants

"À un moment, il y a eu un lancer raté, j’ai regardé derrière moi et je me suis dit : "mais, c’est ma fille"", a raconté DeMar DeRozan après le match. "L’autre jour, elle m’a appelé à la sortie de l’école pour venir au match face à Toronto. J’ai failli dire non parce qu’elle avait école. Elle a insisté. Elle voulait absolument venir ici et soutenir l’équipe. Je lui ai dit : "D’accord, tu peux manquer un jour d’école et venir au match", et je suis content de l’avoir fait. Je lui dois de l’argent, c’est certain".

Pas certain néanmoins que la jeune Diar va pouvoir manquer un deuxième jour d’école ce vendredi, pour assister à la finale du play-in entre Miami et Chicago. Les Bulls vont devoir trouver un autre moyen de l’emporter…