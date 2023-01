Improbable : chahuté par le public, Gerwyn Price met un... casque en plein match

Champion du monde 2021, Gerwyn Price n'en reste pas moins l'un des acteurs les plus clivants de l'univers des Darts. Provocateur invétéré, en guerre froide depuis de nombreux mois avec les supporters, le Gallois a encore fait honneur à sa réputation lors de son quart de finale des Championnats du monde contre Gabriel Clemens.

Malmené par son surprenant adversaire Allemand et mené 3 sets à 1, Price a profité du début de la 5e manche pour se munir d'un casque audio. L'objectif était clair, se mettre dans sa bulle et se préserver des nombreux sifflets de supporters évidemment acquis à la cause de son adversaire.

Après un 180 (3x triple 20) lancé dans la foulée, il en a d'ailleurs profité pour narguer le public en mettant ses mains derrière ses oreilles. Comme s'il voulait leur dire : "Et alors, je ne vous entends plus ?"

Malheureusement, l'opération casque, qui a fait halluciner pas mal de monde, n'aura pas été un franc succès puisque Price n'est plus parvenu à remporter le moindre set par la suite, s'inclinant dans les grandes largeurs, 5-1.

1e tête de série, Price quitte donc le tournoi avec des regrets plein la tête et visiblement.. très remonté : "Tellement frustrant de se préparer toute l'année pour ce tournoi et qu'on ne me permette pas de jouer normalement. Bonne chance à tous les participants toujours en lice. Personnellemenent, je ne suis pas sûr que je vais rejouer ici un jour."

Le divorce entre Price et les supporters semble donc définitivement consommé. Rappelons que, côté belge, Dimitri Van Den Bergh est qualifié pour les demi-finales, un exploit historique pour notre pays.