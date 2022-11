Impro for Life : les élèves de Charles Péguy se mobilisent au profit de Viva for Life

Le 22 novembre prochain, en collaboration avec l’Improkot, les élèves de l’institut Charles Péguy organisent un match d’impro sur le campus de Louvain-la-Neuve au profit de Viva for Life. Le but ? Deux équipes qui s’affrontent et que le meilleur gagne ! Nous avons partagé un petit moment avec Nils De Coster, l’un des organisateurs d’Impro for Life.

Chaque année, des organisateurs de défis se lancent dans l’aventure Viva for Life et proposent diverses activités qui permettent de se réunir à nouveau pour la bonne cause. Chaque mois, nous proposons un portrait d’organisateur faisant un retour sur son défi et nous partageons ses trucs et astuces pour un défi réussi.