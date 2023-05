Impressionnante bande-annonce pour Mission: Impossible 7, franchise de très haute qualité

Depuis le premier Mission: Impossible en 1996, Tom Cruise choisit ses réalisateurs avec soin (Brian DePalma, John Woo, un J.J. Abrams débutant au cinéma...) avec la volonté d'en faire plus que de simples films d'action. Et si les puristes pourront à juste titre regretter que l'esprit de l'extraordinaire série originale des années 60 soit fortement trahi, les films sont, en eux-mêmes, presque tous de grande qualité.

Et depuis le 5e volet, Cruise s'est fixé sur un réalisateur, Christopher McQuarrie, révélé initialement comme scénariste du cultissime The Usual Suspects, et on le comprend. Il fait partie de ces quelques réalisateurs qui arrivent élever le film d'action au rang de véritable œuvre d'Art (le 6e et dernier épisode en date, Fallout, est éblouissant). Bref, il n'est pas là que pour filmer la dernière cascade de Tom Cruise (qui s'annonce une nouvelle fois très spectaculaire).

Mission: Impossible 7 – Dead Reckoning – Partie 1 arrivera dans nos salles le 12 juillet et les amateurs s'en pourlèchent déjà les connaisseuses babines.