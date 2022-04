Impressionnant : ce fan de Metallica a créé un "S&M3" avec ses propres arrangements

Le concert imaginaire, d'une durée d'un peu plus de 2 heures, comprend des chansons comme "Orion", "Wasting My Hate", "Moth Into Flame", "Enter sandman", "One" et "Fade To Black".

Du coté de Metallica, Robert Trujillo a déclaré que si dans 10 ans ils sont "toujours en bonne santé, les membres de Metallica pourraient envisager de faire un autre album live symphonique.

