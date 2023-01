Impressionnant : ce chanteur reprend les tubes d'Elvis a cappella en 5 minutes

Le jeune homme que nous vous présentons aujourd'hui s'appelle Jared Halley.

Ce musicien et producteur nous vient de Columbus, dans l'Ohio. Il adore produire de la bonne musique et y apporter sa propre contribution. Mais la marque de fabrique de ce musicien indépendant (très suivi sur YouTube) est de proposer des vidéos de reprises a cappella dans lesquelles il interprète et enregistre toutes les parties musicales en utilisant uniquement sa voix et sa bouche... et de temps en temps ses mains.

Sur sa chaine Youtube, vous trouverez une jolie collection de reprises d'artistes et groupes tels que les Beatles, Michael Jackson, Queen, Linkin Park, les Beach Boys, Imagine Dragons et beaucoup d'autres.

Dans la vidéo que nous vous proposons aujourd'hui, le musicien reprend en 5 minutes pas moins de 8 tubes du King of Rock and Roll : Elvis Presley. Vous y reconnaitrez "Jailhouse Rock", "Hound Dog", "All Shook Up", "Blue Suede Shoes", "Heartbreak Hotel", "Can't Help Falling In Love", "Suspicious Minds", "Burning Love".

Une performance très intéressante que l'on vous invite à découvrir ci-dessous :