Imprécise mais volontaire, La Gantoise s’en remet à son banc pour faire craquer Seraing

Laurent Depoître, venu du banc, a sorti La Gantoise d’un mauvais pas face à Seraing. L’attaquant a converti la domination stérile des Buffalos d’un coup de tête rageur (2-1).



Ce match commence idéalement pour Gand avec un autobut de Sissoko dès la 5e minute. Les hommes de Vanhaezebrouck ont la mainmise sur le ballon. Mais ils peinent à se créer des occasions et se font piéger avant la pause. Seraing hérite d’un penalty, transformé par Marius.



Sifflés par la Ghelamco Arena, les Buffalos reviennent des vestiaires avec l’envie claire d’aller chercher la victoire. Ils enchaînent les occasions mais sans réussite à l’image de ce magnifique réflexe de Galjé devant Cuypers. La solution vient finalement du banc. Depoître émerge de la mêlée et place une tête précise sur un centre de Salah, lui aussi monté au jeu (84e).



Battus par l’Union le week-end dernier, les Gantois se relancent et font grimper leur compteur à 23 unités.