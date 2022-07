Impôts : vendredi à minuit, dernière limite pour rentrer vous-même votre déclaration fiscale sur Tax-on-web

Avis aux distraits, le temps passe parfois très vite, et il va falloir rentrer votre déclaration d’impôts 2022 portants sur les revenus 2021. Il ne reste plus qu’un jour pour remplir vos obligations en la matière.

Ce vendredi à minuit, c’est la dernière limite pour rentrer vous-même votre déclaration fiscale sur le site Tax-on-web. Comme chaque année, le SPF Finances s’attend à une fréquentation accrue du site, les moyens techniques ont donc été renforcés.

"Clairement les derniers jours pour remplir la déclaration, on a plus de connexions. Ce qu’on fait, c’est qu’on met des serveurs virtuels. Donc, on prévoit le rush qui va arriver et on ne s’attend pas à avoir des soucis. Peut-être une connexion plus lente vers Tax-on-web", nous dit Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances.