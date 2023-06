Impôts : près de 90.000 Wallons ont reçu un courrier du SPF Finances… dans la mauvaise langue

Près de 90.000 Wallons ont reçu une lettre du SPF Finances… en néerlandais. Un courrier plutôt étrange qui en a interloqué plus d’un. C’est notamment le cas de Muriel Dessy, une habitante de La Louvière : "Après investigation, j’ai deviné que c’était pour des paiements anticipés d’impôts, mais je ne comprends pas pourquoi on me l’envoie en néerlandais. Nous sommes à la Louvière et la langue principale c’est le français."

Muriel l’a bien saisi, cette lettre propose aux indépendants mais aussi à une minorité de particuliers, un versement anticipé des impôts avec réduction à la clef.

Mais pourquoi avoir envoyé celle-ci en néerlandais à de nombreux francophones ? Florence Angelici, porte-parole du SPF Finances, révèle qu’il s’agit d’une erreur : "Il s’agit d’un souci informatique. Nous avons adapté un programme et cela a eu une influence sur la langue de la lettre. Les personnes concernées recevront une lettre en français dans les prochains jours."

Une erreur qui est donc due à une erreur informatique et qui n’a pas de réelle conséquence.

Reste que pour Muriel, ce type d’erreur représente une perte de temps "les indépendants ont déjà tellement de boulot administratif, devoir traduire le néerlandais, ça devient vraiment chronophage et on ne s’en sort plus."

La Louviéroise attend désormais de recevoir le bon document, en français.