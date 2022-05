Impôts 2022 : remplir sa déclaration fiscale avec l'aide du SPF Finances, uniquement sur rendez-vous

Le SPF a clairement décidé de privilégier les consultations par téléphone, comme l'explique Nicolas Honhon, conseiller général au SPF finances et responsable du centre de Liège : "C'est plus facile pour le citoyen qui est tranquille chez lui, qui ne doit pas se déplacer et qui a l'ensemble de ses documents à disposition. S'il lui manque un document, il ne doit pas retourner chez lui. On ne doit pas conclure un nouveau rendez-vous. Et puis, pour nous, c'est plus facile également. On arrive à beaucoup plus facilement gérer les rendez-vous des citoyens".