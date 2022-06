Impôt minimum des multinationales : la Pologne lève son veto, la Hongrie impose le sien

Le ministre français Bruno Le Maire a malgré tout assuré qu'il souhaitait conclure ce chantier "historique" avant la fin de la présidence française du Conseil de l'UE fin juin.

"Il reste quelques jours et je compte sur la bonne volonté du gouvernement hongrois pour lever son opposition, a-t-il dit. Il s'agit de mettre fin au dumping fiscal en Europe, ce qui est attendu par tous nos concitoyens et encore plus en période de crise. Nous leur donnerons raison".

L'entrée en vigueur de la mesure en Europe est prévue au 31 décembre 2023.