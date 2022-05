Impossible de payer votre facture d’énergie ? Des aides existent.

Si vous vous retrouvez avec une facture impayable de plusieurs milliers d’euros, n’attendez pas la dernière minute, appelez à l’aide le plus rapidement possible. Le CPAS de votre commune peut vous aider. Il va tout d’abord vérifier avec vous s’il n’y a pas une erreur. Cela arrive qu’il y ait un souci au niveau du relevé d’index ou que le fournisseur se trompe de compteur.

Si la facture est correcte, le Cpas va regarder avec vous vos possibilités de remboursement pour éventuellement étaler votre dette. Si vous ne savez vraiment pas payer, le CPAS peut intervenir en partie, ou carrément tout payer à votre place. Cela dépend de votre situation financière. Les centres publics d’action sociale reçoivent de l’argent du fédéral pour aider à régler les factures des plus démunis. Ce fond "énergie" a été indexé récemment, ce qui n’était plus arrivé depuis longtemps. Les CPAS ont donc un peu plus de marge de manœuvre.

Il existe également d’autres mécanismes qui peuvent vous aider : le tarif social qui vous permet d’obtenir le gaz et l’électricité bien moins cher que le prix du marché. -30% pour l’électricité et -70% pour le gaz durant 1 an. Des spécialistes en énergie peuvent vous donner des conseils pour faire diminuer votre consommation.

Si vous êtes propriétaire, sachez qu’il existe aussi des aides pour mieux isoler votre maison. Pour les carolos, voici le lien vers la maison de l’énergie.