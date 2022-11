Imposition : l’OCDE alerte sur "les risques d’évasion fiscale" des multinationales

Or "de nouvelles données de l’OCDE mettent en lumière les risques d’évasion fiscale" de la part de ces grands groupes, a alerté l’OCDE dans la dernière édition annuelle de ses statistiques de l’impôt sur les sociétés, publiée jeudi.

Selon son analyse, menée auprès de 160 pays et juridictions et intégrant des déclarations des activités pays par pays effectuées par près de 7000 entreprises multinationales, le chiffre d’affaires moyen réalisé par salarié est anormalement plus élevé au sein des juridictions appliquant un taux d’imposition nul sur les sociétés en comparaison avec celles appliquant un taux positif.