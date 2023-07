Importer de l'électricité de nos voisins européens quand il n'y a pas de vent chez nous, la solution de flexibilité du renouvelable (4/5)

Plus d’électricité renouvelable, ça veut dire plus de volatilité et d’intermittence sur le réseau belge, et a fortiori, européen. Et donc, la nécessité que ce réseau soit plus flexible demain qu’il ne l’est aujourd’hui.

D’autant plus que la demande en électricité va exploser ces prochaines années. Le déséquilibre entre l’offre et la demande, comme nous l’avons vécu dans notre exemple du 9 avril se produit de plus en plus souvent et de plus en plus intensément. Ainsi selon Elia, pour la période 2019-2030, toutes les trajectoires prévoient une augmentation de la consommation totale d’électricité par rapport à 2019 (voir graphique ci-dessous).