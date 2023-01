Importants travaux de rénovation pour le Quartier Latin à Marche-en-Famenne

A Marche-en-Famenne, le Quartier Latin va subir de profondes transformations.

L'ancienne église jésuite a, tour à tour, servi de salle de bal, d'arsenal des pompiers et même de centre d'examens pour le permis de conduire. Mais depuis 30 ans, le bâtiment est transformé en hôtel-restaurant du Quartier Latin.

C'est la partie la plus ancienne, l'église, qui va faire l'objet de gros travaux. La brasserie-restaurant, la salle de réunion et les chambres situés dans l’ancienne église vont être modernisées notamment pour faire des économies d’énergie. "Et puis la cuisine du restaurant était trop petite", explique Caroline Houyoux, la gestionnaire du complexe hôtelier, "on va l’agrandir et l’ouvrir sur la salle de restaurant. Le bar sera également déplacé."

Depuis ce dimanche, le complexe hôtelier est entièrement fermé pour deux semaines. Le temps de déplacer le restaurant vers la salle à manger qui sert pour les groupes et séminaires. La brasserie-restaurant y restera les trois à quatre mois que dureront les travaux. Et en principe, au mois de mai, le Quartier Latin célébrera ses 30 ans dans ses installations rénovées.