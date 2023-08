Importante saisie de stupéfiants par la police de Mons

La police de Mons-Quévy annonce avoir saisi un sacré butin suite à une patrouille de sécurisation. Ce jeudi 24 août, les policiers ont constaté un flagrant délit de vente de stupéfiants devant une habitation. L'habitation a été perquisitionnée.

Les équipes de police découvert et saisi plus de 2kg de cannabis, plus de 75g de résine de cannabis, plus de 12.500€ en petite coupures, 287 parfums destinés à la vente, des graines destinées à la plantation de cannabis, un taser, un coup de poing américain, du matériel de vente (briquets, feuilles à rouler, cartons, effriteuses), ainsi que du matériel informatique (PC portable, tablettes et téléphones portables) .

Le suspect a été présenté à la Juge d'Instruction qui a pris la décision de l'incarcérer.