Importante pollution à l’huile dans l’Escaut ce dimanche et ce n’était pas un accident

L’Escaut a été victime, dimanche matin, d’une importante pollution due à un épanchement d’huile dans le fleuve. L’acte n’est pas accidentel. L’origine de la pollution a été localisée. La circulation fluviale a été bloquée plusieurs heures, indiquent les pompiers.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vers 9h30 qu’une nappe d’hydrocarbures avait été repérée à l’arrière de l’ancien complexe industriel Louis Carton. Venant de l’arsenal de Tournai, plusieurs véhicules d’intervention et un bateau ont été dépêchés sur place. La police de l’environnement et la police des voies navigables se sont rendues sur les lieux, ainsi que des responsables de l’intercommunale Ideta, propriétaire du site.

"Pas un accident mais un geste délibéré"

"Il s’agissait d’un important rejet d’huile dans l’Escaut à hauteur de l’ancienne embouchure du rieu de Barge. À l’aide d’un bateau, des boudins absorbants ont été placés et la nappe a été couverte d’un produit absorbant. La police des voies navigables a bloqué le passage des bateaux jusqu’à 13h40. La circulation est à présent rétablie", expliquait vers 16 heures le lieutenant Patrice Raat qui a dirigé l’intervention.

Occupés jusqu’à il y a peu par les bus du TEC, les anciens ateliers Louis Carton ont été désertés et revenus à l’intercommunale Ideta qui compte y réaliser un site d’accueil de sociétés pratiquant les circuits courts. "Ces bâtiments étaient vides. Il ne s’agit donc pas d’un accident mais d’un geste délibéré. Une ou des personnes ont dégradé du matériel et vidé cette huile dans un conduit qui menait jusqu’à l’Escaut", précise l’officier. Une enquête a été ouverte par la police de la zone du Tournaisis et la police de l’environnement afin de retrouver les auteurs de cet acte malveillant.