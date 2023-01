Importante panne réseau chez Microsoft, retour progressif à la normale

Plusieurs services de Microsoft, parmi lesquels l'outil de travail collaboratif Teams ou la messagerie Outlook, ont été largement perturbés mercredi matin dans le monde en raison d'un souci de configuration réseau, a indiqué le groupe américain sur Twitter.

Près de trois heures après les premiers signalements, Microsoft a indiqué sur Twitter avoir "annulé" une mise à jour récente de configuration à l'origine du problème, selon l'entreprise. "Nous surveillons le retour à la normale de tous les services, et certains clients signalent une atténuation" des perturbations, a écrit le groupe à peu avant 11H00 GMT (12H00, heure de Bruxelles).

Sur Twitter, de nombreux utilisateurs à travers le monde se sont plaints dans la matinée de ne pouvoir accéder à leurs outils habituels. "J'ai un devoir à rendre dans une demi-heure sur Teams et les serveurs ne fonctionnent pas en Inde. Veuillez faire quelque chose", a ainsi écrit un utilisateur.

Sur le site spécialisé Downdetector, des incidents étaient signalés aux Etats-Unis et en Europe pour plusieurs autres services appartenant à Microsoft, de la plateforme de jeux Xbox Live au réseau social LinkedIn. Mais le nombre de signalements semblait décroître. Sur une page d'information dédiée, le géant informatique reconnaissait que certains utilisateurs n'avaient pas pu accéder à une dizaine de services, incluant Teams, Exchange, Outlook, SharePoint, ou OneDrive for Business. Le problème semblait lié plus généralement à des problèmes de connectivité vers l'offre cloud Azure.