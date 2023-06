Importante opération internationale de contrôle routier sur la E25 à Fourons

Les automobilistes se disent compréhensifs, même quand ils ne s’en sortent pas sans une amende : "C’est une bonne chose mais on nous met une amende parce qu’on n’a pas de siège auto pour les enfants. On a été à un parc d’attractions pour les enfants, on revient de l’étranger et voilà, on a une amende. Mais bon, je comprends qu’ils fassent des contrôles ", soupire Logan. " Je ne m’attendais pas à ce contrôle mais j’étais en ordre. Je pense que c’est une bonne chose parce qu’apparemment aux Pays-Bas on est très libéral par rapport aux drogues, mais là ça devient un peu trop. Là je pense que c’est bien d’essayer de rendre la vie des trafiquants plus difficile", souligne Mustafa.

Ce type d’opération est réalisé plusieurs fois par an.