Importante mobilisation syndicale à Liège pour le pouvoir d’achat

Les factures d’énergie et de carburant sont impayables. Les mesures prises par le gouvernement sont insuffisantes pour compenser la hausse des prix et lutter contre la précarisation du monde du travail. Il y a urgence sociale estiment les syndicats. La FGTB Liège-Huy-Waremme et la CSC Liège-Verviers-Ostbelgien ont organisé un rassemblement ce matin à Liège, Place Saint-Paul et dans le Parc de la Boverie, pour le pouvoir d’achat.