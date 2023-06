"Important pour notre futur", "bon accord pour tous les Belges" : réactions positives à l'accord sur le nucléaire

Alexander De Croo, le Premier ministre est lui aussi satisfait. "La prolongation des centrales de Doel 4 et de Tihange 3 pour 10 ans est désormais bétonnée", se réjouit-il dans le communiqué diffusé ce jeudi matin. "Cet accord est important pour notre futur énergétique et pour les ménages belges. Il renforce notre approvisionnement en électricité, réduit la dépendance énergétique de notre pays et garantit la production en Belgique d’une électricité décarbonée et bon marché", poursuit-il.