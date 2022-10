Important incendie dans un hôtel bruxellois : pas de blessés

Un violent incendie s'est déclaré, samedi soir, dans un hôtel de la rue Saint-Jean Népomucène à Bruxelles. Aucun blessé n'est à déplorer mais les pompiers ont éprouvé des difficultés à atteindre le foyer de l'incendie. Le troisième étage de l'hôtel a été complètement brûlé.

Les hommes du feu ont été appelés vers 21h20 samedi pour un incendie dans un hôtel. Sur place, ils ont constaté que les fenêtres du troisième étage étaient noircies. Les pompiers ont alors essayé de rejoindre cet étage via les portes internes de l'établissement, mais en vain. Ils ont finalement pu y accéder en utilisant une grande échelle et en brisant certaines fenêtres pour s'engouffrer à l'intérieur. "Nous avons également pu atteindre le troisième étage depuis l'intérieur du bâtiment par une autre entrée, située rue des Commerçants, ce qui nous a permis de lutter contre les flammes depuis un autre endroit", a déclaré le porte-parole des pompiers Walter Derieuw. "Nous avons fouillé le bâtiment de fond en comble à la recherche de victimes éventuelles, mais nous n'avons trouvé personne", a-t-il ajouté. La cause de l'incendie doit encore être déterminée.