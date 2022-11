Important incendie chez CometSambre à Châtelet : 2h30 d'efforts pour maitriser le feu

Un important incendie s'est déclaré sur le site de Comet Sambre à Châtelet ce jeudi en fin d'après-midi, vers 16h50. Il s'agit du site de traitement de déchets, au bord de la Sambre, à côté du R3. Il n'y a pas de victime ni de blessé mais un confinement a été demandé à la population jusqu'au petit matin ce vendredi.

L'incendie a été maitrisé en 2h30. "Ce vendredi matin, les fumées avaient disparu et les activités ont pu reprendre leur cours normal. La robustesse des moyens déployés à la fois par les services d’incendie de la zone et propres à CometSambre, ainsi que la zone de dégagement prévue autour des stocks de déchets électriques et électroniques (DEEE), auront été déterminantes", commente l'entreprise dans un communiqué.

Quand à la fréquence de ce type d'incendie, dénoncée par des riverains, l'entreprise de recyclage de déchet indiqué avoir investi "énormément et durablement dans des nouvelles techniques de dépollution/démantèlement de nos nouveaux biens de consommation ou des produits qui arrivent en fin de vie, que ce soient les déchets électriques ou électroniques, les panneaux solaires, la mobilité électrique ou même désormais les avions. Depuis le 1er juillet, 40 nouvelles personnes ont été engagées à Charleroi et l’équivalent est programmé à Mons et La Louvière pour des nouvelles unités de traitement/séparation des fractions. L’entreprise est convaincue que face à la montagne et les enjeux de gestion des déchets (à titre d’exemple, chaque belge achète chaque année 22 kilos de nouveaux électros et s’en libère sans doute de la même quantité), la Wallonie doit se prévaloir d’avoir un réseau efficace de centres de traitement avec des normes environnementales parfois les plus sévères au monde. Le groupe industriel continuera à mettre tout en œuvre pour réduire à zéro les risques liés à ces nouveaux métiers/produits/biens de consommation."