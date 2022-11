Important incendie chez Comet Sambre à Châtelet :les habitants priés de rester confinés chez eux

Un important incendie s'est déclaré sur le site de Comet Sambre à Châtelet ce jeudi en fin d'après-midi, vers 16h50. Il s'agit du site de traitement de déchets, au bord de la Sambre, à côté du R3. Il n'y a pas de victime ni de blessé mais un confinement a été demandé à la population. "La zone de police et les services de secours demandent à la population de rester confinés chez eux. Les pompiers et les services de secours sont sur place et la situation est sous contrôle."

Les pompiers estiment à plusieurs heures la durée de l'incendie. Equipés de grues et de quatre citernes, les pompiers tentent d'accéder au foyer de l'incendie pour l'éteindre complètement dans la soirée.