Important incendie à Malmedy : le feu est maîtrisé

Peu après 15 heures, un important incendie s’est déclaré dans le centre historique de Malmedy, Rue La Vaulx. Selon Jean-Paul Bastin, le bourgmestre, c’est un poêle à pellets qui serait à l’origine du feu. Il n’y a pas de victime à déplorer.

Le feu a pris dans une première maison et s’est rapidement propagé aux demeures voisines via les toitures en bois, ce qui a provoqué d’importants dégagements de fumée. Les pompiers sont intervenus en nombre, la zone Warche-Amblève-Lienne a reçu le soutien de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau. Au total, près de cinquante hommes dont 3 officiers se sont rendus sur place avec 4 autopompes, 4 citernes, 2 auto-échelles et un drone. Plusieurs rues ont été fermées pour permettre aux hommes du feu de combattre les flammes.

En début de soirée, l’incendie était maîtrisé, mais les pompiers étaient toujours sur place pour tenter de le circonscrire. Selon les pompiers de la zone VHP et le bourgmestre, il n’y a ni blessé, ni victime.

A l’heure actuelle, il est difficile d’évaluer les dégâts matériels, mais ils pourraient être importants vu l’âge des maisons. La ville précise qu’il faudra reloger les familles sinistrées durant plusieurs jours, soit une dizaine de personnes.