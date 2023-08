Elon Musk a obtenu l’autorisation de tester des implants électroniques dans les cerveaux humains, une information assez capitale. Le but est de permettre à l’être humain de lutter contre l’intelligence artificielle pour éviter que cette dernière ne nous transforme en animaux domestiques. La thèse d’Elon Musk, c’est que nous n’avons pas le choix. Il faudra hybrider nos cerveaux pour nous éviter d’être les labradors des machines de demain.

C’est vrai que ces effets ne se verront que dans quelques années sans doute. Mais sa promesse, ou en tout cas ses dangers sont vertigineux. Neural Inc., la start-up de l’homme d’affaires Elon Musk a annoncé la semaine dernière qu’elle avait reçu l’accord des autorités sanitaires américaines pour tester des implants cérébraux connectés sur des humains. Elon Musk fait partie de ces milliardaires américains en tout comme Bill Gates qui depuis des lustres nous avertissent du danger de l’intelligence artificielle qui, si elle n’est pas réglementée drastiquement, pourrait nous transformer en labradors dociles et aux ordres de la machine toute puissante. Elon Musk se rend compte que les autorités politiques n’écoutent pas ses propos Il a décidé de fonder une moraline qui a pour but de brider notre cerveau avec des puces électroniques avant donc que l’intelligence artificielle forte ne nous transforme en animaux domestiques. Son objectif à terme, c’est d’implanter de minuscules composants électroniques entrelacés avec nos 86 milliards de neurones, ce qui ferait donc de nous des cyborgs. Pour Elon Musk, l’IA va nous dépasser et de très loin, intellectuellement. La question éthique de savoir si transformer les êtres humains en cyborgs ne lui pose pas de problème ?