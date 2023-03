Implantation d’une usine de recyclage de plomb à Ghlin : Envirolead veut rassurer les riverains

Cette semaine, le Conseil d’Administration de l’intercommunale IDEA, a décidé de confirmer la vente du terrain auprès de l’entreprise Envirolead à Ghlin-Baudour, sous la condition suspensive du rejet du recours en suspension auprès du Conseil d’État. Ce terrain de 10 hectares doit accueillir une usine de recyclage de batteries au plomb. À terme, 150.000 tonnes de déchets pourraient être traités tous les ans et la création de 80 à 90.000 tonnes de plomb à partir du traitement de ces déchets. Un projet qui inquiète les riverains de cette future exploitation qui veulent empêcher l’implantation de l’usine.

De l’eau polluée ?

Si l’IDEA a vendu le terrain, le Conseil d’État peut toujours faire barrage au projet. C’est ce qu’espèrent les riverains qui se mobilisent contre Envirolead avec notamment une pétition. "Je suis inquiet car nous sommes près de sites Natura 2000 avec beaucoup de biodiversité mais nous sommes aussi sur un site en-dessous duquel il y a de l’eau potabilisée. Dans quelques temps on risque de boire de l’eau au plomb", explique Yannick Carlier, membre du comité de riverains opposé au projet. "J’attends beaucoup de notre recours au Conseil d’État", ajoute Isabelle De Oliveira, une autre riveraine.

Des contrôles stricts

De son côté, le responsable du projet, François Hanton comprend les inquiétudes des riverains : "Le plomb est un sujet avec lequel il faut être prudent mais aujourd’hui nous avons la volonté d’apporter des informations complètes aux riverains". Il se veut rassurant en promettant des contrôles très stricts :"Le permis que la Région wallonne nous impose et que nous avons obtenu, est encore plus strict que certaines normes européennes en matière d’émission d’air et de rejet d’eau notamment. Nous avons l’obligation d’auto-contrôles permanents et si par malheur on devait s’écarter de ce que nous pouvons faire, on doit le signaler, expliquer pourquoi c’est arrivé et ce qu’on a mis en place pour le corriger. Il y aura aussi des contrôles extérieurs réalisés par la région wallonne ou par un organisme mandaté".

En Grande Bretagne, Envirolead possède une autre usine depuis 15 ans. Les opposants pointent des problèmes de pollution, liés à cette usine. A Ghlin, on compte faire mieux, promet là encore François Hanton.