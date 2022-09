Impérial à Porto, Bruges a égalé son meilleur carton en Champions League

Le Club Bruges a vécu une soirée mémorable ce mardi soir à l’Estadio do Dragao, l’antre du FC Porto qu’il a profané avec une sèche victoire 0-4. Un véritable carton pour les Blauw en Zwart qui n’ont pas forcément l’habitude de distribuer les raclées sur la scène européenne.

Les Brugeois ont en effet égalé leur victoire la plus nette en Ligue des Champions. Le 6 novembre 2018, le FC Bruges s’était également imposé 0-4 face à l’AS Monaco. A l’époque, un doublé de Hans Vanaken et des buts de Wesley Moraes et Ruud Vormer avaient fait plier un ASM porté par Radamel Falcao, Nacer Chadli et Youri Tielemans.

Au cours de son aventure en phase finale de Ligue des Champions, Bruges n’est parvenu à s’imposer que deux autres fois par plus de deux buts d’écart. En 2020 contre le Zénit Saint-Petersbourg (3-0) et en 1992 contre le Maccabi Tel Aviv (3-0).