Impact des années Covid sur les résultats des étudiants à l’université : le taux d’abandon en forte hausse

Pourtant, la surprise est ailleurs, selon Le Soir. Et plus particulièrement dans le taux d’examens présentés, soit le rapport entre le nombre d’examens constituant le menu normal de l’étudiant et le nombre d’épreuves réellement présentées. En bac 1, alors que, bon an mal an, les étudiants présentent autour de 82% de leurs examens, cette fois ils ont présenté moins de 77% de leur programme. En d’autres termes, le taux d’abandon est passé de 18% à 23%. En poursuite de bachelier, le taux d’abandon passe de 11% en 2018-2019 à 14% en 2021-2022. En master, par contre, la différence est insignifiante.