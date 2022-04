iMovie lance deux nouvelles fonctionnalités pour faciliter le montage de vos vidéos

Le logiciel de montage vidéo grand public d’Apple passe en version 3.0 et s’offre quelques options bien pratiques pour les débutants. De quoi obtenir des résultats professionnels très facilement.

Magic Movie et Storyboards

La première option, Magic Movie (Film magique dans la version française), est la solution idéale si vous n’avez pas le temps, l’envie ou les idées pour monter votre propre vidéo. Il vous suffit de sélectionner quelques vidéos/photos dans votre photothèque, de modifier le titre, de choisir un style et quelques réglages (police, filtres, musique) et le tour est joué ! Il ne vous reste plus qu’à exporter la vidéo et la publier sur tous vos réseaux.

Story-board est un peu plus complet, mais facilite également le montage. Ici, l’idée est de choisir un style de vidéo parmi les 21 propositions (à propos de moi, un jour dans la vie, jeu vidéo, relooking, top 5, bien-être), puis de paramétrer le look (et la musique, typo, etc.) et de cliquer sur créer.

Ensuite, l’application vous proposera un pré-découpage de votre vidéo finale. Il ne vous restera plus qu’à filmer ou ajouter les plans demandés. Plan large en introduction, plan moyen, close up… tout est expliqué et très bien détaillé. Et tout est évidemment paramétrable. Vous pourrez ainsi changer un plan par un autre.

iMovie 3.0 est déjà disponible sur l’App Store. L’application est entièrement gratuite.