Immobilier : les transactions ralentissent en Belgique, augmentation des prix à Bruxelles et dans la province de Luxembourg

Les Belges achètent-ils encore des biens immobiliers en 2022 ? Selon la Fédération belge du notariat, le mois de janvier a connu un léger ralentissement. "C’est difficile de savoir si c’est saisonnier ou pas, le mois de janvier est généralement assez calme, explique Renaud Grégoire, porte-parole de la Fédération. Il faut se rendre compte que les prix ont beaucoup augmenté : les taux d’intérêt restent accessibles, mais les banques ont mis des conditions de plus en plus strictes liées aux décisions de la Banque nationale."

En 2021, on avait assisté à une certaine frénésie, liée à la sortie de confinement et aux mesures de soutien à l’économie. "Cette année, on sent un retour à une certaine normalité", note Renaud Grégoire. En 2021, la forte demande de maisons dans des zones rurales laissait croire à une volonté de "mise au vert", même si ça n’explique pas tout, selon le notaire : "on sait que c’est moins cher d’habiter à la campagne, de ne pas être dans les villes, et on constate que ce sont les plus jeunes qui vont dans ces zones-là." Selon la fédération, la moyenne d’âge des acquéreurs a augmenté dans la région de Bruxelles-Capitale alors qu’elle a diminué dans les provinces de Liège et de Luxembourg.