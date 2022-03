Immobilier : les prix au m² ont augmenté de 11,8% depuis le début de la crise sanitaire

Les prix de l'immobilier au mètre carré ont augmenté de 11,8% en Belgique depuis le début de la crise sanitaire, en mars 2020, ressort-il des données publiées jeudi par le site Immoweb. La Belgique connaît la deuxième plus forte croissance de prix en Europe derrière l'Allemagne (+23,5%).

En Belgique

Actuellement, le prix moyen du mètre carré s'affiche à 2169 euros/m2 en Belgique. Cela représente une hausse de l'ordre de près de 6,3% en un an. "Cette dynamique de prix est tirée par Bruxelles, avec 3329 euros/m2, suivie de la Région flamande dont le m² revient à 2263 euros, et de la Wallonie avec ses 1638 euros/m2", constate Immoweb.

En Europe

Au niveau européen, la moyenne belge reste toutefois en deçà de celle du Royaume-Uni (3638 euros/m2), en tête des pays les plus chers, suivi de l'Allemagne et de la France qui affichent un prix moyen de 3006 euros/m2. L'Italie (1684 euros/m2), l'Espagne (1824 euros/m2) et, malgré une nette augmentation, la Belgique (2169 euros/m²) affichent les prix de l'immobilier les plus faibles d'Europe.