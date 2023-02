Immobilier en Brabant wallon : "les prix continuent de grimper, mais il reste des biens accessibles"

Inflation, baisse du pouvoir d’achat et hausse des taux d’intérêt… Autant d’éléments qui ont fait ralentir l’activité immobilière au cours de l’année 2022. Si on a enregistré 2% de transactions en moins en Belgique, la diminution des ventes en Brabant wallon a atteint 4,9%. C’est même, avec celle de Namur, la province qui enregistre la plus forte baisse.

Les prix, eux, augmentent toujours, même si la hausse est un peu moins forte (+4,2%) que ces cinq dernières années. Le Brabant Wallon reste d’ailleurs, sans surprise, la province wallonne la plus chère, avec un prix médian pour les maisons de 375.000 euros. Par prix médian, entendez le prix en dessous duquel se font la moitié des ventes. Seize communes font même partie du top 20 des communes belges où les prix de l’immobilier sont les plus élevés, Lasne en tête, avec un prix médian de 715.000 euros. Les prix y ont augmenté de 15%, comme c’est aussi le cas à Waterloo.