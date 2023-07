Immobilier : dès 2024, les frais de dossier des crédits hypothécaires ne pourront plus dépasser 350 euros

Le plafond de frais de dossier pour un crédit hypothécaire passera de 500 euros à 350 euros, a annoncé vendredi le ministre de l’Économie, Pierre-Yves Dermagne.

Une étude de l’Observatoire des prix a montré qu’entre 2014 et 2018, les établissements de crédit ont augmenté le prix de la souscription d’un prêt immobilier d’environ 50% en moyenne, passant de 320 à 479 euros, sans justification claire. En 2017, un premier plafond légal a été fixé à 500 euros. "Mais si l’on regarde l’évolution des prix, on constate qu’aujourd’hui tous les établissements de crédit ont encore augmenté les frais de dossier pour atteindre le maximum légal de 500 euros", a fait remarquer M. Dermagne (PS) qui juge ces frais trop élevés. "De plus, leur caractère forfaitaire pénalise davantage les crédits de faible montant".

Au vu de l’évolution numérique, le client d’une banque est amené à fournir lui-même des données en ligne avant d’entamer le processus de souscription d’un crédit, a fait remarquer le ministre. La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2024.