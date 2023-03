Immobilier : "Certaines rénovations énergétiques peuvent rapporter jusqu’à 3600 euros par an"

Le salon Batibouw vient d’ouvrir ses portes. L’occasion pour le secteur de la construction de rappeler les bénéfices financiers à réaliser si on investit en termes d’économies d’énergie. Sur le plateau de QR l’actu, Hugues Kempeneers parle d’une économie pouvant atteindre plusieurs milliers d’euros par an : "Certaines rénovations énergétiques peuvent rapporter jusqu’à 3600 euros par an en termes d’économies d’énergie".

Et de nombreuses rénovations énergétiques sont encore à mener. En Belgique, la moitié du parc immobilier date d’avant la seconde guerre mondiale. Et comme le rappelle le directeur d’Embuild Wallonie, les responsables politiques se sont fixés des objectifs ambitieux : "L’ambition de la Région wallonne est d’avoir un certificat énergétique A à l’horizon 2050 pour la moyenne des logements. Avec certains bâtiments, il est évidemment tout à fait possible d’améliorer sensiblement le score énergétique, pour d’autres, il faut carrément envisager la démolition et la reconstruction". Hugues Kempeneers ajoute que les primes à la rénovation sont essentielles pour le secteur de la construction. "Un euro d’argent public, ça représente 7 euros dans la construction. J’estime que les pouvoirs publics soutiennent bien notre secteur et les plus bas revenus même si on peut toujours souhaiter mieux".