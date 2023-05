Immobilier bruxellois : quelles sont les rues les plus chères à Ixelles ?

Trouver un logement qui correspond à ses envies, et surtout à son budget, n’est pas chose aisée. Cela l’est encore moins lorsque l’on cherche un logement à Bruxelles. On s’en doutait, mais un classement publié récemment par le site Immoweb le confirme : c’est en Région bruxelloise qu’on trouve les tarifs les plus élevés du pays. En moyenne, Bruxelles est plus chère de 700€/m² que la première province du classement, le Brabant flamand.

Le site d’annonces immobilières publie ce classement commune par commune, et aussi dans le cas de Bruxelles, en pointant les rues les plus et les moins onéreuses. A Ixelles, quatre des rues du top 5 se situent autour des étangs d’Ixelles, dans le quartier Flagey.

Il s’agit de :