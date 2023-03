Immobilier bruxellois: le marché s'est stabilisé en 2022

Les valeurs des biens immobiliers vendus en Région bruxelloise se sont stabilisées en 2022 avec une baisse en vente publique, indique mardi l'Union des Géomètres-Experts de Bruxelles (Ugeb) dans son rapport annuel. Malgré cette baisse, le marché est resté stable après une forte hausse consécutive des trois dernières années.

Le rapport de l'Ugeb se base sur un système de points qui permet de quantifier chaque bien, en fonction de sa surface mais également de ses équipements (chauffage, sanitaires, cuisine...) et sa situation. La valeur des ventes des appartements vendus de gré à gré a connu une stabilisation avec un indice moyen passant de 1.624 à 1.458 (-3,4%) et un prix moyen de 2.897 euros/m2. En vente publique, après une hausse de près de 50% entre 2018 et 2022, l'indice moyen recule de 7% et le prix au m2 atteint 2.600 euros.

A Bruxelles, les appartements dotés d'une terrasse ou d'un balcon constituent une plus-value depuis le confinement, rappelle l'Ugeb. Les maisons unifamiliales ont également connu une stabilisation avec une légère baisse en vente publique. La maison unifamiliale bien située, pourvue d'un garage et d'un jardin, reste un maître achat et reste forte demandée à Bruxelles, souligne l'Ugeb. En vente de gré à gré, l'indice moyen des maisons est resté stable avec une hausse de 1% par rapport à 2021, soit un indice passant de 1.049 à 1.059. En vente publique, l'indice moyen a baissé de 3,3% (indice passant de 991 à 958).

L'évolution est similaire pour les immeubles de rapport, dont le marché s'est stabilisé. En gré à gré, la hausse est de moins de 2% après une hausse de près de 33% sur les trois dernières années. En vente publique, la hausse qui était de 50% entre 2018 et 2021 a été suivie par une baisse de 12% en 2022. Les immeubles de rapport comportant de petites unités se vendent proportionnellement plus cher car le rapport est supérieur.