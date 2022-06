Immobilier : "Au début de l’année, un Belge moyen pouvait se payer 79 mètres carrés, contre à peine 70 m2 aujourd’hui", selon Immoweb

Chère Bruxelles

Concernant les achats à proprement parler, Immoweb situe la moyenne nationale à 2221 euros par mètre carré. C’est à Bruxelles que les prix sont les plus élevés avec 3300 euros du mètre carré. La Flandre suit avec 2318 euros, alors que la Wallonie se situe sous cette moyenne, avec 1677 euros. Au niveau des provinces du nord du pays, le Brabant flamand propose les prix les plus hauts avec 2501 euros/m2, contrairement au Limbourg qui, avec 1877 euros/m2, propose les prix les plus "démocratiques". En Wallonie, le Brabant wallon reste la province la plus chère (2429 euros/m2), loin devant le Hainaut et ses 1431 euros/m2.

La ville a de nouveau la cote

Immoweb remarque également que les zones urbaines regagnent en popularité après un exode vers les campagnes en raison de la pandémie. Depuis le début de l’année, en Flandre, une augmentation des prix de 4,9% a été constatée dans les zones urbaines, pour 3,7% en milieu rural. Sur la même période, la Wallonie a enregistré une hausse de 3,3% des prix dans les villes et de 2,7% dans les campagnes.