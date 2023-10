Immigration, expulsions, construction de mur : Joe Biden en position d’équilibriste

Un électorat ouvrier, désormais plus volatile, que se disputent les deux camps démocrates et républicains. "Tout est une question d’équilibre et de stratégie électorale", détaille Serge Jaumin. Car en allant chercher un potentiel électorat démocrate plus ouvrier et plutôt conservateur sur la question migratoire, on peut se couper de l’autre aile démocrate en faveur d’une politique plus ouverte à l’immigration.

Le plus gros risque de cette position c’est d’aller chercher un certain nombre d’électeurs et d’en perdre de l’autre côté

"Le risque, c’est qu’un certain nombre de démocrates se disent : "est-ce qu’on va aller voter pour quelqu’un qui reprend des éléments du programme de Donald Trump avec lesquels on était en opposition totale ?" Cela signifie qu’un certain nombre de démocrates pourraient ne pas aller voter, ne pas se mobiliser pour lui. Le plus gros risque de cette position c’est d’aller chercher un certain nombre d’électeurs et d’en perdre de l’autre côté", analyse Serge Jaumin.

La question du mur est avant tout symbolique. Concrètement, la construction d’un mur entier sur toute la frontière n’a pas totalement vu le jour. Sous l’administration Trump ce sont 900 km de mur qui se sont dressés. Sous celle de Joe Biden, c’est un pan de 32 km dont il est aujourd’hui question. "Beaucoup plus que l’importance et l’impact que peut avoir ce mur sur la possibilité ou non de passer la frontière, c’est surtout au niveau de l’impact du discours à la fois sur les migrants et à la fois sur les électeurs que les choses sont visées ici", conclut Serge Jaumin.