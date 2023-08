Immeuble occupé rue de la Loi à Bruxelles : malgré l’avis d’expulsion, les demandeurs d’asile refusent de quitter les lieux

Les demandeurs d’asile qui occupent un immeuble situé rue de la Loi à Bruxelles ont décidé de ne pas quitter les lieux malgré l’avis d’expulsion qu’ils ont reçu. L’évacuation est prévue ce 31 août mais le collectif "Stop à la crise de l’accueil" avait fait savoir il y a quelques jours que les occupants du squat s’opposaient à l’obligation de quitter les lieux. Ils ne dormiront pas non plus devant le Petit château à Molenbeek, la bourgmestre Catherine Moureaux (PS) ayant rappelé l’interdiction d’y loger. En fin d’après-midi, la police était présente Rue de la Loi mais ne semblait pas vouloir intervenir pour déloger les occupants.

Une centaine de personnes se sont installées dans le squat depuis plusieurs mois déjà, faute d’avoir été accueillies dans un centre d’accueil de Fedasil. Les demandeurs d’asile y ont pourtant droit, une fois leur demande enregistrée à l’Office des Etrangers.

Début juillet, le tribunal du travail de Bruxelles avait donné pour mission au gouvernement fédéral d’améliorer les conditions de vie dans le squat. Fin juin, il imposait au gouvernement et à l’Agence fédérale pour l’accueil des demandeurs d’asile, Fedasil, de reprendre en main la gestion du bâtiment. La secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Nicole de Moor (CD&V), avait fait appel de ces décisions et le juge de paix lui a donné raison.

Cette expulsion intervient dans un contexte tendu. Cette semaine, Nicole de Moor a annoncé que les hommes seuls demandeurs d’asile ne recevraient temporairement plus de place d’accueil, pour éviter que des familles avec enfants se retrouvent à la rue. La décision a suscité un tollé chez les associations de terrains mais aussi au sein même du gouvernement. Le point figurera à l’ordre du jour du "kern" de vendredi.