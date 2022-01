Immersion : L'Ultimate Frisbee, l'antre du fair-play...et des démarrages fulgurants

Après une séance d’échauffement et quelques exercices, deux équipes se forment naturellement pour un petit match d’entraînement : les orange d’un côté, les bleu de l’autre.

Pour mieux comprendre un sport dont les contours sont, pour l’instant encore un peu flous, on s’enquiert des quelques règles à retenir. C’est encore Steph qui vient à la rescousse : “Le but c’est d’attraper le disque dans une zone “d’en but” (NDLR : zone un peu plus petite que le grand rectangle au football) qui est définie au fond du terrain de part et d’autre. Pour arriver à attraper ce disque, on évolue par passes successives sur le terrain. Dès qu’un joueur attrape le disque, il doit marquer un pied pivot et ne peut plus bouger. On ne peut donc pas dribbler ou avancer, on ne bouge plus et on doit trouver un copain ou une copine à qui lancer le disque. Donc c’est un sport d’équipes par excellence puisque seul on ne peut pas marquer de point.”

Nous voici donc parés pour comprendre le match qui se déroule désormais devant nos yeux. À un rythme étonnamment élevé, les passes se succèdent. Défendus par un adversaire direct, tous les attaquants doivent se démarquer à coups de sprints et de démarrages fulgurants pour laisser leur pot-de-colle sur le carreau. “C’est beaucoup plus intense qu’on ne le croit” nous confie un joueur essoufflé depuis le bord de touche. “On pense que c’est juste balancer un frisbee comme à la plage mais c’est beaucoup plus riche et tactique que ça.”

Au vu des visages suintant de transpiration et aux souffles coupés des personnes remplacées, ça a effectivement l’air d’être intense. Mais quelque chose d’autre nous saute aux yeux : il n’y a aucun arbitre et les 14 participants (on joue à 7 contre 7) semblent se gérer eux-mêmes. On profite de l’interlude à la mi-temps pour en savoir plus : "Il n’y a effectivement pas d’arbitre en Ultimate. Que ce soit en match ou même en tournoi. Sur le terrain, il peut y avoir des fautes qui sont appelées mais ce sont les joueurs qui les appellent et qui résolvent la situation eux-mêmes. Si deux joueurs ne parviennent pas à se mettre d’accord sur une situation, le disque revient à la situation précédente et ça s’arrête là" explique Miguel.