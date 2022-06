Immersion derrière les vitrines du quartier Nord : la nuit, tous les méfaits sont permis ?

Si des gens nous embêtent, on ne reste pas à ne rien faire. On se défend. C’est ça, tu sais, vivre dans la rue

Ils regardent alors d’autres groupes de jeunes installés un peu plus loin et j’en profite pour leur demander s’ils se sentent en sécurité, ici, dans la rue. "Personne ne peut nous juger", m’explique celui qui avait accepté de me parler au début. "Si quelqu’un vient nous voir, il peut se relaxer avec nous, faire la fête avec nous. Mais s’ils nous cherchent des problèmes, ils peuvent s’enfuir en courant. Comme je vous dis, nous, on ne cherche pas les ennuis, mais si des gens nous embêtent, on ne reste pas à ne rien faire. On se défend. C’est ça, tu sais, vivre dans la rue. Parfois, oui, on se bat. Si tu vis ici, tu dois pouvoir faire attention à toi".

Le jeune homme sort alors son smartphone et lance une musique qu’il me présente comme érythréenne. Un sourire apparaît sur son visage. Il m’invite à danser un peu avec eux.

Je leur demande s’ils vont passer la nuit ici. Ils sourient, répondent d'un signe de tête par l'affirmative et ajoutent que "ce sera une bonne nuit". Quelques minutes plus tard, je me lève, les remercie et repars. En chemin vers la gare, un autre jeune m’interpelle et me propose de lui acheter de la marijuana. Un peu plus loin, des voix commencent à monter entre deux groupes de jeunes, mais ils n’en viennent pas aux mains.