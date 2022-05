Immersion dans les coulisses du Roller-Hockey, le petit frère du Hockey sur glace

Depuis le début de l’année, la RTBF a décidé de vous emmener à la découverte de sports méconnus mais pratiqués en Belgique. Après l’Ultimate Frisbee ou le Kin-Ball, nous nous sommes donc rendus au Sport Village de Lasne pour assister à un entraînement des Phoenix, équipe de… Roller-Hockey.

Lancé au début des années 90 pour pallier les fermetures des patinoires, le Roller-Hockey est aujourd’hui un sport en vogue, considéré comme le petit frère du Hockey sur glace.

Particularité qui saute immédiatement aux yeux, tous les joueurs sont munis de Rollers à l’aide desquels ils se déplacent étonnamment vite : "On peut aller d’un bout à l’autre du terrain en six secondes environ, donc ça va dans tous les sens" nous confie Fabrice Böhm, le président du club.

Concernant les règles, elles sont quasiment les mêmes qu’au Hockey sur glace : deux buts et l’objectif de marquer plus de goals que son adversaire. Certains détails diffèrent cependant puisqu’en Roller-Hockey, on joue à 5 contre 5 (4 joueurs et un gardien) alors que sur la glace il y a un joueur en plus par équipe. Les périodes de jeu diffèrent légèrement également puisque le Roller-Hockey se dispute en 2x25 minutes là où la glace se joue en 3x20 minutes.

Pour comprendre toutes les subtilités de ce sport qui compte près de 15 clubs et 85P affiliés en Belgique, retrouvez en tête d’article la vidéo que nous avons réalisée à ce sujet. Attention, ça décoiffe !