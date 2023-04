Immersion dans les années 60 à l’Athénée Royal François Bovesse à Namur

Ce 22 avril, les étudiants de la section Relations Publiques de l’École Supérieure des Affaires de Namur organisent un événement so sixties. Beatlemania, le Yéyé et le son des guitares de Woodstock résonnent encore dans les oreilles. La mini-jupe, les collants et le tailleur pantalon font leur apparition dans les garde-robes. Sans oublier ces objets et mobiliers, au design ondulé et coloré, où le plastique s’élève comme la matière phare. Cette décennie a laissé une empreinte indélébile dans notre société. Ce sont les années de toutes les libertés et des grandes avancées technologiques, culturelles et sociales.