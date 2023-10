Immersion dans le quotidien de trois brocanteurs à travers la série "Seconde main : les métiers de l’occasion"

Vous ne manquez pas une émission de "Affaire conclue" et vous passez vos week-ends à écumer les brocantes ? Alors pas de doute : la série " Seconde main : les métiers de l’occasion", diffusée ce lundi 16 octobre sur La Une, est faite pour vous !

S’il y a quelques années, il était encore assez mal vu de s’habiller en fripes ou de décorer son appartement en faisant les vide-greniers, cette époque est aujourd’hui révolue. La tendance, désormais, est au vintage, et à la récup ! Un mode de consommation plus durable, qui séduit de plus en plus en France et en Belgique.

Pour répondre à cette demande croissante, nombreux sont ceux, par conséquent, qui sillonnent les routes à la recherche de la perle rare. Brocanteurs, antiquaires ou marchands d’art : les pros de la récup sont partout, travaillant d’arrache-pied pour fournir à leur clientèle une sélection de pièces rares, voire uniques. Parmi eux, trois professionnels du secteur ont accepté de nous montrer les aspects les plus méconnus de ces métiers de l’occasion. Suivis par des caméras pendant près de six mois, ils dévoilent à travers une série documentaire les coulisses de l’économie circulaire. Un business qui, à l’heure actuelle, représente 7 milliards d’euros en France !