Immersion dans le plus grand "Fat Camp" des États-Unis

Alors que l’obésité est en hausse aux États-Unis, le camp de Pocono accueille chaque été des centaines d’enfants et adolescents en surpoids. Sophie Przychodny a suivi 5 d’entre eux durant toute la durée de leur régime.

Avec une superficie de 140 hectares, le camp de Pocono est le plus grand centre d’amaigrissement du monde. Situé en Pennsylvanie, non loin de New York, il accueille chaque année 400 adolescents espérant y perdre du poids.

Suivi médical, séances de sport régulières et alimentation équilibrée : tout est mis en œuvre pour qu’ils parviennent à atteindre l’objectif qu’ils se sont fixés. Le tout étant, une fois le stage terminé, de ne pas reprendre les kilos envolés.