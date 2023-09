Immersion dans le jazz fusion de Miles Davis avec l'album "Bitches Brew"

A retrouver chaque dimanche à 23h sur Classic 21, la radio Rock’n’Pop et sur Auvio.

Le mariage du rock et du jazz a principalement émergé dans les années 1960-1970 et continue d’évoluer. Patrick Bivort explore les origines et le présent de cette fusion combinant les structures harmoniques sophistiquées et les improvisations du jazz avec l’énergie, les riffs efficaces et les saturations du rock. De l’instigateur Miles Davis au phénoménal Frank Zappa, de Weather Report au Mahavishnu Orchestra, Patrick propose une véritable immersion dans cette fusion qui ravira les oreilles des mélomanes.