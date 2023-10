Immersion dans le jazz fusion de Grateful Dead avec les frères Belmondo, Eric Legnini, Dré Pallemaerts

Le mariage du rock et du jazz a principalement émergé dans les années 1960-1970 et continue d’évoluer. Patrick Bivort explore les origines et le présent de cette fusion combinant les structures harmoniques sophistiquées et les improvisations du jazz avec l’énergie, les riffs efficaces et les saturations du rock.

Drôle d’équipage que Grateful Dead, porté par un guitariste aux allures de gourou, Jerry Garcia, à l’origine ancré dans le bluegrass et la folk, touche-à-tout du banjo à la pedal-steel et l’harmonica, avant de s’imposer, converti au rock par les Beatles, comme le guitariste que l’on sait, admirateur de la virtuosité de Django Reinhardt et du blues rock de Roy Buchanan, dont il offrait une synthèse toute personnelle. Moins relecture que résurrection, Deadjazz est le nouveau projet collectif porté par les frères Belmondo et consacré à la musique du Grateful Dead. De scintillements cosmiques en grooves funky, de balades aux airs d’hymne en déflagrations sonores, Deadjazz s’offre une relecture libre de quelques compositions du groupe culte de San Francisco… Avec Lionel et Stéphane Belmondo, Eric Legnini, Laurent Fickelson, Thomas Bramerie et Dré Pallemaerts.