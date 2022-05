Immersion dans la vie de Ludovic, narcosexoleptique

Le magazine "Enquêtes Intimes" se plonge dans le quotidien de Ludovic, atteint de narcosexoleptie. Il s’endort à chaque fois qu’on évoque le sexe…

Ludovic et Clément sont en couple depuis plusieurs années, ils s’aiment au grand jour, et rien ne semble altérer l’amour qu’ils portent l’un à l’autre, mais depuis quelques mois, le trouble de Ludovic est de plus en plus handicapant.

Le quotidien du couple est malheureusement rythmé par les évanouissements de Ludovic, qui malgré ses efforts, ne parvient pas à lutter. Est-ce dû à la stupéfaction, au dégoût ? Personne ne le sait, mais son cerveau refuse toute évocation au sexe.

Clément, quoique désemparé, compte bien rester aux côtés de son compagnon. Il témoigne : "Je resterai près de lui, il a besoin de moi, mais c’est vrai que ça lui arrive dans des situations auxquelles on ne pense pas… Par exemple, devant "Le père Noel est une ordure", rien qu’au nom du personnage de Marie-Anne Chazel, il s’évanouissait coup sur coup !"