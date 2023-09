Grâce aux radars, Jean-Joseph Delaby a pu identifier une zone poissonneuse.

A l‘aide de cannes à pêche, nous sortons de magnifiques bars de 3 à 5 kg à une cadence soutenue. Jean-Joseph Delaby, marin pêcheur, nous décrit sa manière de travailler : "On est pas mal placé, au bon endroit. A la pêche, il faut profiter. Ça peut durer dix minutes comme plus longtemps. Mais on va sauver la journée. Le bateau coûte cher et il y a aussi l’équipage à payer."